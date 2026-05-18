«Динамо» выбирает между двумя кандидатами на пост тренера

Первый вариант — продление контракта с Роланом Гусевым. Соглашение с ним истекает 30 июня. Второй вариант — возвращение Сандро Шварца, который работал с бело-голубыми с 2020-го по 2022 год.
Отмечается, что в московском клубе определятся с главным тренером в ближайшие десять дней.
Ролан Гусев возглавил команду в декабре после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда набрала 45 очков и завершила сезон-2025/26 на седьмом месте в Российской Премьер-лиге. В Кубке России «Динамо» проиграло «Краснодару» в финале Пути РПЛ.
Сандро Шварцу 47 лет. Ранее, помимо «Динамо», он возглавлял «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше