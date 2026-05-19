Генич остался разочарован заключительным туром РПЛ

— Есть ли ощущение, что последний тур разочаровал? Есть. Я ждал большего огня. Я все время подгонял интригу. Например, как здорово было бы забить сейчас «Спартаку» и посмотреть на реакцию «Пари НН». При счете 2:2 они должны были бросить все, нестись вперед и забивать. Как-то все слишком буднично, банально. Ожидаемый быстрый гол «Зенита» и спокойная концовка после удаления Чистякова. «Краснодар» в конце будто бы искал варианты, чтобы Сперцян стал рекордсменом по голевым передачам. Он в итоге записал голевое действие, но как автор забитого мяча.



Я не увидел какой-то прыти от «Локомотива» в борьбе за третье место. И никакой агрессии от «Спартака», что им надо взять бронзу и подавить всеми силами махачкалинское «Динамо». Самые огненные матчи — первый тайм в Самаре и дубль Грулева с «Рубином», — сказал Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости» в социальной сети «ВКонтакте».