Генич остался разочарован заключительным туром РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему его разочаровал 30-й тур Российской Премьер-лиги.

— Есть ли ощущение, что последний тур разочаровал? Есть. Я ждал большего огня. Я все время подгонял интригу. Например, как здорово было бы забить сейчас «Спартаку» и посмотреть на реакцию «Пари НН». При счете 2:2 они должны были бросить все, нестись вперед и забивать. Как-то все слишком буднично, банально. Ожидаемый быстрый гол «Зенита» и спокойная концовка после удаления Чистякова. «Краснодар» в конце будто бы искал варианты, чтобы Сперцян стал рекордсменом по голевым передачам. Он в итоге записал голевое действие, но как автор забитого мяча.

Я не увидел какой-то прыти от «Локомотива» в борьбе за третье место. И никакой агрессии от «Спартака», что им надо взять бронзу и подавить всеми силами махачкалинское «Динамо». Самые огненные матчи — первый тайм в Самаре и дубль Грулева с «Рубином», — сказал Генич в подкасте «Премьер-лига несправедливости» в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам сезона-2025/26 «Зенит» в 11-й раз завоевал золото чемпионата России. Серебряные медали достались «Краснодару», бронзовые — московскому «Локомотиву».

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с будущим обладателем национального кубка, состоится 18 июля.

В Суперфинале Кубка России сыграют «Краснодар» и «Спартак». Матч пройдет в воскресенье, 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.