Стал известен европейский клуб, который интересуется Талалаевым

По информации источника, в услугах 53-летнего российского специалиста лично заинтересован президент клуба Иван Саввиди. Талалаев рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену Рэзвану Луческу, который летом может возглавить турецкий «Бешикташ».
Ранее сообщалось об интересе ПАОКа к игрокам «Балтики», серди которых были защитники Кевин Андраде и Натан Гассама, а также полузащитник Владислав Саусь, который минувшей зимой был продан в «Спартак» за 3,8 млн евро.
Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, заняв шестое место. Ранее Талалаев работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».
ПАОК завершил сезон на третьем месте в чемпионате Греции, уступив восемь очков афинскому АЕКу. За клуб из Салоников выступают два россиянина: полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов, который вторую часть сезона провел в турецком «Кайсериспоре».