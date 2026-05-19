Футбол. Англия
21:30
Борнмут
:
Манчестер Сити
22:15
Челси
:
Тоттенхэм Хотспур
20.05
Фрайбург
:
Астон Вилла
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
Стал известен европейский клуб, который интересуется Талалаевым

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев может возглавить греческий ПАОК. Об этом сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU».

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

По информации источника, в услугах 53-летнего российского специалиста лично заинтересован президент клуба Иван Саввиди. Талалаев рассматривается в качестве приоритетного кандидата на замену Рэзвану Луческу, который летом может возглавить турецкий «Бешикташ».

Ранее сообщалось об интересе ПАОКа к игрокам «Балтики», серди которых были защитники Кевин Андраде и Натан Гассама, а также полузащитник Владислав Саусь, который минувшей зимой был продан в «Спартак» за 3,8 млн евро.

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, заняв шестое место. Ранее Талалаев работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

ПАОК завершил сезон на третьем месте в чемпионате Греции, уступив восемь очков афинскому АЕКу. За клуб из Салоников выступают два россиянина: полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Федор Чалов, который вторую часть сезона провел в турецком «Кайсериспоре».

Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
