Дегтярев назвал условие, при котором он ужесточит лимит

«Есть 16 клубов Премьер-лиги, их суммарный бюджет, по их подсчетам — я ничего не придумываю — 120 млрд в год. Бюджет Министерства спорта — 74. На всю страну: на стройку, на зарплаты, на забеги, на реконструкции, на зарплаты тренерам и так далее. Впечатляет, да? Мне стало интересно, сколько клубы Премьер-лиги тратят на свои академии, где воспитывают детей. Их данные — 7 млрд. Это я еще не посчитал. Если я посчитаю, будет 150, и будет не 7, а 2.



Как их сподвигнуть к тому, чтобы они вкладывались в спорт, а не рассуждали на разных площадках о космических кораблях, которые должны бороздить просторы вселенной? Иными словами, чтобы Дегтярев и Минспорт занимались всем, где-то изыскивали средства, и они рассуждали. Один только у государства есть регуляторный элемент — это регулирование приказом министра числа легионеров во внутреннем чемпионате. Я год назад их предупредил: “Я вас буду регулировать”. Что произошло? Вы думаете, увеличение денег пошло на детей, начали подписывать молодых игроков, простраивать траекторию, юридически защищать, заниматься медициной, образованием, родителям помогать футболистов? Курс изменился? Нет. Весь год обсуждали.



Пришлось подписать приказ. Пока снижение на одного легионера. Он не на год, он бессрочный. Но через год, я обещаю, я к этой теме вернусь и посмотрю, пошли деньги на детей или нет. Если не пошли, еще меньше сделаю — 6 и 11. Целевая, мне кажется, справедливая цифра, и не только мне, сторонников у меня достаточно, — это 10 в заявке и 5 на поле иностранцев. Придем мы к ней или нет — покажет время и социальная ответственность клубов.



Чтобы было понятно: я не обращаю взор на чьи-то чужие деньги. Из этих 120 млрд под 80 млрд — это или государственные, или квазигосударственные деньги, то есть госкорпораций и госкомпаний. И вот из них еще под 80% уходит на зарплаты легионерам, агентам. Ну что это такое? Это безобразие, я считаю. Приказ подписан — следующий сезон будет 12 в заявке, 7 на поле. И в течение года я посмотрю, как они будут себя вести», — сказал Дегтярев.