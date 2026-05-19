Губерниев заявил, что его разочаровал Карпин

Известный комментатор Дмитрий Губерниев подвел пессимистичные итоги для двух столичных клубов. Он выделил тренеров, которые, по его мнению, не оправдали ожиданий.
«Разочарование сезона — ЦСКА с Челестини. Абсолютно нулевой тренер. Это первое. Второе — меня разочаровал Карпин в “Динамо”. В первом круге меня разочаровал Карпин в “Динамо”, во втором — Челестини в ЦСКА», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
ЦСКА уволил возглавившего команду перед стартом сезона Фабио Челестини перед финалом Пути РПЛ Кубка России против «Спартака», но уступил в этом матче под руководством назначенного исполняющим обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова (0:1). После этого в игре 29-го тура РПЛ армейцы одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1).
17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.