Известны судьи первых переходных матчей за право выступать в РПЛ

В стыковых матчах тольяттинский «Акрон» сыграет с волгоградским «Ротором», а махачкалинское «Динамо» — с екатеринбургским «Уралом». Первые матчи пройдут 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде, ответные игры — 23 мая в Самаре и Махачкале.