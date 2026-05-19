Известны судьи первых переходных матчей за право выступать в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) сообщил о назначении судей на первые переходные матчи за право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В стыковых матчах тольяттинский «Акрон» сыграет с волгоградским «Ротором», а махачкалинское «Динамо» — с екатеринбургским «Уралом». Первые матчи пройдут 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде, ответные игры — 23 мая в Самаре и Махачкале.

20 мая (среда)

«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Махачкала): судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Эдуард Малый.

«Ротор» (Волгоград) — «Акрон» (Тольятти): судья — Игорь Капленков. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Зуев.

По итогам сезона Первой лиги «Урал» занял третье место в турнирной таблице. «Ротор» расположился на четвертой строчке.

«Акрон» в сезоне-2025/26 занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское «Динамо» завершило чемпионат на 14-й строчке.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.