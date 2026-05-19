Агент Баринова объяснил отказ от фото с игроками «Локомотива»

17 мая ЦСКА в домашнем матче заключительного тура Российской Премьер-лиги обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. ЦСКА по итогам сезона набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 53 балла и завоевал бронзовые медали чемпионата России.
После окончания матча тренер «железнодорожников» Олег Левин позвал экс-капитана команды Баринова на командное фото, но он отказался. Баринов перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
— Здесь все очевидно. Все видели, что у Димы остались прекрасные отношения с многолетними партнерами, — это на поверхности. То, что он не пошел фотографироваться с ребятами, — тут тоже понятно: он сейчас находится в другом клубе и должен проявлять уважение к своему новому клубу. Он посчитал, что фотография с ребятами из «Локомотива», пусть даже и с друзьями, была бы не совсем корректной по отношению к своему нынешнему клубу, — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».
29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В завершившемся сезоне полузащитник провел за «железнодорожников» 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач. В ЦСКА Баринов сыграл в 15 встречах, не отметившись результативными действиями.