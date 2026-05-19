Агент Баринова объяснил отказ от фото с игроками «Локомотива»

— Здесь все очевидно. Все видели, что у Димы остались прекрасные отношения с многолетними партнерами, — это на поверхности. То, что он не пошел фотографироваться с ребятами, — тут тоже понятно: он сейчас находится в другом клубе и должен проявлять уважение к своему новому клубу. Он посчитал, что фотография с ребятами из «Локомотива», пусть даже и с друзьями, была бы не совсем корректной по отношению к своему нынешнему клубу, — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».