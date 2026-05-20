Баринов объяснил отказ фотографироваться с игроками «Локомотива»

Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива», за который он выступал с 2015 по 2025 год. В общей сложности он провел за «железнодорожников» 274 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 27 голевых передач. С «Локомотивом» Баринов выиграл РПЛ (2018) и три Кубка России (2017, 2019, 2021). Последние три года он был капитаном команды.