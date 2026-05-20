Баринов объяснил отказ фотографироваться с игроками «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал, почему не стал фотографироваться с футболистами «Локомотива» после матча 30-го тура РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА дома обыграл «Локомотив» (3:1), однако, несмотря на поражение, «железнодорожники» сохранили за собой третье место в таблице и впервые за пять лет стали бронзовыми призерами чемпионата России. ЦСКА завершил чемпионат на пятом месте.

«Почему не пошел на командное фото “Локомотива”? Это было бы неуважительно к ЦСКА. И меня освистывали локомотивские болельщики — были бы явно этому не рады. Но я отдавал всю душу, всего себя клубу», — сказал Баринов.

Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива», за который он выступал с 2015 по 2025 год. В общей сложности он провел за «железнодорожников» 274 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 27 голевых передач. С «Локомотивом» Баринов выиграл РПЛ (2018) и три Кубка России (2017, 2019, 2021). Последние три года он был капитаном команды.

В январе Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА за два миллиона евро. Он провел за «армейцев» 15 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Михаил Галактионов
Голы
ЦСКА
Данила Козлов
(Данил Круговой)
35′
Максим Ненахов
57′
Данил Круговой
(Матеус Алвес)
90+2′
Локомотив
Александр Сильянов
(Никита Салтыков)
70′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
2
Матеус Рейс
63′
52
Артем Бандикян
18
Данила Козлов
71′
7
Матеус Алвес
97
Максим Воронов
63′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
90′
67
Мингиян Бадмаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
76′
3
Лукас Фассон
39′
5
Жерзино Ньямси
19
Александр Руденко
61′
8
Владислав Сарвели
9
Сергей Пиняев
61′
14
Никита Салтыков
25
Данил Пруцев
61′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
86′
99
Руслан Мялковский
Статистика
ЦСКА
Локомотив
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
4
3
Угловые
3
5
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти