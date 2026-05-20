В «Акроне» рассказали о состоянии Дзюбы перед матчем с «Ротором»

37-летний Дзюба получил повреждение задней поверхности бедра 3 мая в матче 28-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (0:1).
— Дзюба приступил к занятиям на поле. Форвард «Акрона» приехал в Волгоград. Решение по его участию в матче с «Ротором» будет приниматься ближе к игре, — приводит слова представителя пресс-службы тольяттинского клуба ТАСС.
Первый переходный матч за право выступать в РПЛ между «Акроном» и «Ротором» пройдет в Волгограде 20 мая. Ответная встреча состоится в Самаре 23 мая.
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В минувшем сезоне нападающий провел за «Акрон» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
«Акрон» в сезоне-2025/26 занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
В другом стыковом матче встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». 20 мая команды сыграют в Екатеринбурге, 23 мая — в Махачкале.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 24 июля.