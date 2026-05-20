Одного из лучших игроков РПЛ этим летом могут забрать в топ-клуб мира

Поэтому пока перспективы у Батракова в Париже — это выгрызать себе игровое время и адаптироваться. Радует, что возраст позволяет ему спокойно развиваться и доказывать свой уровень, зарабатывать авторитет. Когда пробовать если не сейчас? Если воротить нос и ждать «лучших условий», то можно не дождаться. К тому же, перед глазами есть пример Сафонова, который долго сидел на скамейке в ожидании своего шанса, но всё-таки его получил. Правда «сидел» — это образное выражение в этом случае. Вообще-то Сафонов мощно тренировался, чтобы всегда быть в форме. Понимаете, о чем я?