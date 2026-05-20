Одного из лучших игроков РПЛ этим летом могут забрать в топ-клуб мира

35-й сезон российской Премьер-лиги завершается. За чемпионство продолжают бороться только «Зенит» и «Краснодар», а трансферные слухи становятся всё громче. Вот-вот часть из них обрастет фактами, а часть так и останется разговорами и мемами, канет в лету.
Главной трансферной историей лета в РПЛ может стать возможный переход 20-летнего Алексей Батракова во Францию, в ПСЖ, или в Испанию, в «Барселону». Для российского футбола это очень значимая тема. Не так часто клубы РПЛ становятся кузницей кадров в топ-клубах Европы. К тому же интерес к российскому рынку со стороны Европы сейчас намного ниже, чем был ещё пять лет назад.
Последний реально громкий трансфер случился в 2024 году, когда Матвей Сафонов перешёл из «Краснодара» в ПСЖ. Давайте разберем по полкам, почему Батраков может быть интересен французам и испанцам и насколько вообще реален этот трансфер или это все наши влажные фантазии?
Батраков в РПЛ. Чем может привлечь топ-клубы?
20-летний Алексей Батраков проводит сезон-2025/2026 как главный молодой игрок лиги. За один сезон он успел попасть во множество рейтингов и топов, а также установить несколько рекордов.
Главное — у полузащитника отличная статистика в РПЛ: 26 матчей, 13 голов при xG 6,65, 8 голевых передач, 21 результативное действие, 7 жёлтых карточек.
Это лучший показатель результативности среди полузащитников РПЛ и второе место в лиге по системе «гол+пас» после Эдуарда Сперцяна. Кроме того, Батраков побил 10-летний рекорд результативности игроков «Локомотива» за один сезон РПЛ. А ещё он выиграл премию «Футбол» и стал самым молодым игроком в истории, который получил эту награду.
Все это, конечно, круто. Образцовая статистика, 100500 рекордов в рамках лиги — это база для возможного перехода в Европу. Так повелось, если ты не лучший в своем чемпионате, то в Европе тебе нечего ловить. Однако важно и другое: успехи Батракова заметили не только в России. Исследовательский центр CIES признал россиянина лучшим молодым полузащитником Восточной Европы. Вот это уже реально интересно, именно такие оценки и привлекают внимание европейских клубов.
Батраковым интересуются не только в ПСЖ и «Барсе»?
Да, немного завели вас в заблуждение, когда сказали, что Батраковым интересуются только в двух европейских клубах. По данным инсайдера Экрема Конура на январь 2026 года за Алексеем следят сразу пять клубов: ПСЖ, «Барселона», «Интер», «Монако» и «Ювентус». Однако мы говорим лишь о двух, потому что, пожалуй, они сильнейшие из перечисленных, и информация об этих двух клубах была подтверждена сразу несколькими источниками.
Давайте разбираться подробнее, почему во Франции и Испании наш Алексей может пригодиться.
Откуда интерес у ПСЖ и чем может помочь там Батраков
После инсайда Конура в январе в апреле «Чемпионат» сообщил, что ПСЖ активно изучает Батракова. Собирает информацию, анализирует характеристики игрока и даже планирует отправить представителя в Москву для переговоров. Позже это подтвердил журналист французского издания L'Equipe Жозе Барросо.
При этом у ПСЖ нет проблем с атакующими игроками. В составе уже есть Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия. Есть и качественные запасные, например, Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш. Так что Батракову в любом случае пришлось бы полировать скамейку. ПСЖ сейчас активно омолаживает состав и делает ставку на быстрых и техничных футболистов. Под такую модель Алексей подходит хорошо.
Его плюс — универсальность. Батраков может играть: как плеймейкер, как центральный полузащитник. Проблема в том, что в ПСЖ уже хватает игроков похожего типа. А свободную роль плеймейкера клуб вряд ли сразу отдаст футболисту, который только вылетел из гнезда.
Поэтому пока перспективы у Батракова в Париже — это выгрызать себе игровое время и адаптироваться. Радует, что возраст позволяет ему спокойно развиваться и доказывать свой уровень, зарабатывать авторитет. Когда пробовать если не сейчас? Если воротить нос и ждать «лучших условий», то можно не дождаться. К тому же, перед глазами есть пример Сафонова, который долго сидел на скамейке в ожидании своего шанса, но всё-таки его получил. Правда «сидел» — это образное выражение в этом случае. Вообще-то Сафонов мощно тренировался, чтобы всегда быть в форме. Понимаете, о чем я?
Логичный интерес «Барселоны»
С «сине-гранатовыми» все более призрачно. Хороших испанских инсайдов не было, российские СМИ тоже обсуждали это на фоне слухов. Однако стоит рассмотреть «Барсу» как клуб, у которого может быть вполне логичный интерес.
Батраков — перспективный актив, и здесь, как и в случае с ПСЖ, могут подкупать то, что он техничный полузащитник с хорошим последним пасом, умеет играть между линиями и обладает высокой футбольной интеллектуальностью. Он хорошо подходит под стиль позиционного футбола «Барселоны».
Из важных нюансов — у клуба четкие финансовые ограничения, что делает вариант перехода менее реальным, чем в случае с ПСЖ. Пожалуй, момент с деньгами может стать реальным камнем преткновения в вопросе перехода Батракова не то что в ПСЖ и «Барсу», а в любой другой клуб…
Насколько реален трансфер и есть ли в нем риски
«Советский спорт» оценил вероятность перехода Батракова в ПСЖ в 80%. Но даже если интерес действительно серьёзный, есть главный фактор, который усложняет сделку — цена.
По данным Transfermarkt, стоимость Батракова сейчас составляет €25 млн, но «Локомотив» хочет получить за игрока €35−40 млн. Мы рады за их самооценку, честно, всем бы такую.
Для футболиста без опыта игры в Европе это очень большие деньги. Гигантские. Европейским клубам сложно понимать, насколько быстро он сможет адаптироваться и сможет ли вообще выйти на нужный уровень, а покупать футбольный киндер-сюрприз никому не хочется.
ПСЖ вряд ли захочет продавать своих запасных игроков дешевле, чтобы потом переплачивать за Батракова 40 лямов. У «Барселоны» финансовые ограничения ещё жёстче. Схожий по возрасту и игре с россиянином Гави, несмотря на свой опыт и статус, по данным Transfermarkt оценивается дешевле суммы, которую хочет получить «Локомотив» — €30 млн. А тут надо отдать €35 млн и еще вложить в Алексея много сил времени и денег, а гарантии? Их в комплекте не кладут.
Если европейские клубы всё-таки выйдут на реальные переговоры, отказ «Локомотива» продавать Батракова за меньшую сумму может стать ошибкой. Интерес топ-клубов к российским игрокам появляется не так часто.
Кроме того, самому Батракову важно расти дальше. Сделать это на новом уровне и в другой футбольной среде гораздо проще. Помните историю Фёдора Чалова? Когда сорвался его переход в Англию после лучшего сезона в РПЛ, это серьёзно ударило по моральному состоянию игрока.
При этом есть вариант, что Батраков сначала окажется не в топ-клубе, а в более «промежуточной» лиге в Португалии, Нидерландах или Бельгии. Такой путь выглядит вполне логичным, но снова всё упирается в цену. Если «Локомотив» не снизит требования, найти покупателя будет очень сложно.