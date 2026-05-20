Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов»

«Встретился с руководством футбольного клуба “Крылья Советов”. Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером “Крыльев Советов”. Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», — заявил Федорищев.
Как сообщила пресс-служба «Крыльев Советов», новым председателем совета директоров самарского клуба стал глава Федерации футбола Самарской области Максим Симонов. С 16 января 2025 года этот пост занимал Дмитрий Яковлев.
Сергей Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера самарцев после увольнения Магомеда Адиева. Специалист ранее возглавлял «Динамо» (Брянск), «Волгарь-Газпром», «Урал», «Авангард» (Курск), «Сахалин», «Арарат» (Москва), «Факел» и «Арарат» (Ереван).
По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» заняли 11-е место, набрав 32 очка.
Сергей Булатов
Заур Тедеев
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Никита Базилевский
85′
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
