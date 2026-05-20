Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов»

Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера «Крыльев Советов». Об этом в соцсетях заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА "Новости"

«Встретился с руководством футбольного клуба “Крылья Советов”. Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером “Крыльев Советов”. Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», — заявил Федорищев.

Как сообщила пресс-служба «Крыльев Советов», новым председателем совета директоров самарского клуба стал глава Федерации футбола Самарской области Максим Симонов. С 16 января 2025 года этот пост занимал Дмитрий Яковлев.

Сергей Булатов с начала апреля исполнял обязанности главного тренера самарцев после увольнения Магомеда Адиева. Специалист ранее возглавлял «Динамо» (Брянск), «Волгарь-Газпром», «Урал», «Авангард» (Курск), «Сахалин», «Арарат» (Москва), «Факел» и «Арарат» (Ереван).

По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» заняли 11-е место, набрав 32 очка.

Крылья Советов
4:1
Первый тайм: 4:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Заур Тедеев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Акрон
Никита Базилевский
85′
Составы команд
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
Акрон
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Крылья Советов
Акрон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
6
6
Угловые
1
6
Фолы
17
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
