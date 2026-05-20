Сергей Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов»

«Встретился с руководством футбольного клуба “Крылья Советов”. Подвели итоги сезона, обсудили кадровые решения и дальнейшие планы. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером “Крыльев Советов”. Ему будет предложен новый контракт, уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки сезона», — заявил Федорищев.