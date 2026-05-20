«Урал» — «Динамо» Махачкала: видеотрансляция

Первый переходный матч за право выступить в РПЛ сезона-2026/27 пройдет 20 мая в Екатеринбурге.

«Урал» и махачкалинское «Динамо» проведут первый переходный матч за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2026/27. Встреча пройдет 20 мая на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17:30 мск.

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на платформе VK Видео. Ответная игра состоится позднее на поле махачкалинского клуба.

«Урал» получил право сыграть в стыковых матчах после выступления в Первой лиге. Екатеринбургская команда пытается вернуться в РПЛ, где ранее провела несколько сезонов подряд.

«Динамо» Махачкала завершило сезон в РПЛ в зоне переходных матчей. В 30-м туре команда сыграла вничью со «Спартаком» и сохранила шанс остаться в высшем дивизионе через стыки.

Победитель двухматчевого противостояния получит место в РПЛ на следующий сезон. Проигравшая команда проведет сезон-2026/27 в Первой лиге.