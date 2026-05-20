«Урал» — «Динамо» Махачкала: видеотрансляция

«Урал» и махачкалинское «Динамо» проведут первый переходный матч за право сыграть в Российской премьер-лиге в сезоне-2026/27. Встреча пройдет 20 мая на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17:30 мск.
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на платформе VK Видео. Ответная игра состоится позднее на поле махачкалинского клуба.
«Урал» получил право сыграть в стыковых матчах после выступления в Первой лиге. Екатеринбургская команда пытается вернуться в РПЛ, где ранее провела несколько сезонов подряд.
«Динамо» Махачкала завершило сезон в РПЛ в зоне переходных матчей. В 30-м туре команда сыграла вничью со «Спартаком» и сохранила шанс остаться в высшем дивизионе через стыки.
Победитель двухматчевого противостояния получит место в РПЛ на следующий сезон. Проигравшая команда проведет сезон-2026/27 в Первой лиге.