Мостовой отреагировал на возможное возвращение Шварца в «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном назначении Сандро Шварца главным тренером московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Шварц в “Динамо”? Я ничему в нашем футболе не удивляюсь. Видел много примеров, когда одни и те же люди входят в разные реки. Наш футбол — вишенка на торте. Приехал, получилось? Ура-ура. Не получилось? Чемодан забрал и поехал отдыхать. И говорит: “Как мне все нравилось, хочу вернуться”, — приводит слова Мостового “Чемпионат”.

Ранее сообщалось, что Сандро Шварц и «Динамо» обсуждают контракт с зарплатой 2,4 миллиона евро в год. Сандро Шварц работал с бело-голубыми с 2020-го по 2022 год.

В настоящий момент московскую команду возглавляет Ролан Гусев, который пришел в «Динамо» в декабре после ухода Валерия Карпина. По итогам сезона-2025/26 команда набрала 45 очков и завершила сезон-2025/26 на седьмом месте в Российской Премьер-лиге. В Кубке России «Динамо» проиграло «Краснодару» в финале Пути РПЛ.

Сандро Шварцу 47 лет. Ранее, помимо «Динамо», он возглавлял «Майнц», «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
