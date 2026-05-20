«Ротор» — «Акрон» в переходном матче: видеотрансляция

Сегодня, 20 мая, состоится первый переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2026/2027, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».
Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
По итогам 34 сыгранных туров волгоградцы заняли четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 56 баллов в 34 встречах. Тольяттинцы набрали 27 очков в 30 встречах и заняли 13 место в турнирной таблице РПЛ.
В параллельном переходном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.