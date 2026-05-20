Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.81
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

«Ротор» — «Акрон» в переходном матче: видеотрансляция

Стартуют переходные матчи РПЛ и ФНЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Сегодня, 20 мая, состоится первый переходной матч за право принять участие в Мир Российской Премьер-Лиге (РПЛ) в сезоне-2026/2027, в котором встретятся волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».

Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

По итогам 34 сыгранных туров волгоградцы заняли четвертое место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 56 баллов в 34 встречах. Тольяттинцы набрали 27 очков в 30 встречах и заняли 13 место в турнирной таблице РПЛ.

В параллельном переходном матче встретятся екатеринбургский «Урал» и махачкалинское «Динамо». Ответные игры пройдут в субботу, 23 мая. Победители двухматчевых противостояний получат право сыграть в РПЛ-2026/2027.