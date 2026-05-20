Радимов — о причинах спада «Балтики»: Тренер пытался себя продать

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о причинах неудачной игры «Балтики» после поражения в матче 30-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:2).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Владислав Радимов объясняет в результатах команды желанием главного тренера калининградцев Андрея Талалаева перейти в другую команду.

— Московское «Динамо» обыграло на выезде «Балтику», что в этом сезоне мало кому удавалось…

— Весну «Балтика» провалила. Самые хвалебные слова, которые про «Балтику» были осенью, те же самые негативные можно говорить сейчас. Во-первых, к «Балтике» стали привыкать. Второе — «Балтика» очень много брала физической готовностью, и, как мне кажется, выдержать весь чемпионат вот так на одном максимальном уровне — это тяжело футболистам. Но самое главное, что тренер вместо того, чтобы дорабатывать чемпионат, стал пытаться себя продать в команду более высокого уровня. И в этой игре с «Динамо» «Балтика» по факту была уже какая-то обречённая. Надо Гусева похвалить, который здорово отработал весну. Тюкавин забил в последнем туре — и за этот сезон он вернулся и стал тем Тюкавиным, которого мы все знаем, после травмы крестообразной связки. И я вот в защиту Карпина скажу, что будь Тюкавин здоров, конечно же, игра «Динамо» осенью смотрелась бы совершенно по-другому, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ, заняв шестое место. Ранее Талалаев работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

