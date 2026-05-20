Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.81
X
4.00
П2
1.66
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.63
П2
2.51
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
1
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2

Евсеев оценил шансы «Урала» и «Динамо» в стыках

Главный тренер махачкалинского клуба считает, что после победы в Екатеринбурге в противостоянии еще ничего не решено.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил шансы своей команды и екатеринбургского «Урала» в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. По словам специалиста, у соперников по-прежнему равные возможности, сообщает ТАСС.

В первом переходном матче «Динамо» на выезде обыграло «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 5-й минуте забил Миро.

«Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, еще ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд», — сказал Евсеев.

В эпизоде с голом судьи смотрели повтор, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот. После просмотра арбитры засчитали взятие ворот.

«Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение», — добавил Евсеев.

Ответная игра пройдет 23 мая на домашнем стадионе махачкалинского «Динамо». Победитель двухматчевого противостояния получит место в РПЛ на сезон-2026/27.

По итогам сезона Мир РПЛ «Динамо» заняло 14-е место. «Урал» завершил чемпионат Первой лиги на третьей строчке.