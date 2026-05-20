Евсеев оценил шансы «Урала» и «Динамо» в стыках

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев оценил шансы своей команды и екатеринбургского «Урала» в стыковых матчах за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. По словам специалиста, у соперников по-прежнему равные возможности, сообщает ТАСС.
В первом переходном матче «Динамо» на выезде обыграло «Урал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 5-й минуте забил Миро.
«Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, еще ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд», — сказал Евсеев.
В эпизоде с голом судьи смотрели повтор, чтобы определить, пересек ли мяч линию ворот. После просмотра арбитры засчитали взятие ворот.
«Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение», — добавил Евсеев.
Ответная игра пройдет 23 мая на домашнем стадионе махачкалинского «Динамо». Победитель двухматчевого противостояния получит место в РПЛ на сезон-2026/27.
По итогам сезона Мир РПЛ «Динамо» заняло 14-е место. «Урал» завершил чемпионат Первой лиги на третьей строчке.