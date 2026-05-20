Президент «Урала» не согласился с голом «Динамо»

Григорий Иванов считает, что мяч махачкалинского клуба был ошибочно засчитан в первом стыковом матче.

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что гол махачкалинского «Динамо» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге был засчитан ошибочно. Об этом он заявил журналистам, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0. Единственный мяч на 5-й минуте забил Миро.

В эпизоде со взятием ворот судьи изучали повтор на предмет того, пересек ли мяч линию ворот. После просмотра арбитры приняли решение засчитать гол.

«Считаю, что гола не было», — сказал Иванов.

Ответная игра пройдет 23 мая на домашнем стадионе махачкалинского «Динамо». Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.

По итогам сезона Мир РПЛ махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место. «Урал» завершил чемпионат Первой лиги на третьей позиции.

Напрямую РПЛ покинули «Пари НН» и «Сочи». В сезоне-2026/27 их заменят московская «Родина» и воронежский «Факел», занявшие первые два места в Первой лиге.