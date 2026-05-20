Березуцкий заявил, что не видит победного гола «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий выразил недоумение по поводу засчитанного гола в первом стыковом матче за право играть в РПЛ против махачкалинского «Динамо». Встреча в среду в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей, а на 5-й минуте гол забил нападающий «Динамо» Миро.
«Я видел повтор и был спокоен, потому что гола нет. Возможно, я плохо вижу. Но когда хожу к окулисту, вроде всё нормально. Я вижу, что гола не было. Возможно, я ошибаюсь, но это тоже допустимо», — цитирует Березуцкого корреспондент «Матч ТВ».
Он также отметил, что любой команде РПЛ будет тяжело играть против такой обороны: «Если вы посмотрите предыдущий матч “Спартака” с махачкалинским “Динамо”, то там у “красно‑белых” тоже особо моментов не было. В ответной игре по большому счету надо играть вперед и надеяться, что количество перейдет в качество».