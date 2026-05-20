Хавбек ЦСКА Кисляк попал в шорт-лист «Лидса»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Англии. В подписании 20-летнего российского футболиста заинтересован «Лидс», сообщает Metaratings.
По данным источника, Кисляк входит в шорт-лист английского клуба перед летним трансферным окном. Скауты «Лидса» внимательно изучают игровые качества полузащитника ЦСКА.
В нынешнем сезоне Кисляк провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету 8 голов и 8 результативных передач.
Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Ранее к Кисляку также проявляли интерес другие зарубежные клубы.
Кисляк является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он дебютировал в 2023 году и постепенно стал одним из заметных молодых игроков РПЛ.