Хавбек ЦСКА Кисляк попал в шорт-лист «Лидса»

Английский клуб изучает возможность трансфера 20-летнего российского полузащитника летом.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в Англии. В подписании 20-летнего российского футболиста заинтересован «Лидс», сообщает Metaratings.

По данным источника, Кисляк входит в шорт-лист английского клуба перед летним трансферным окном. Скауты «Лидса» внимательно изучают игровые качества полузащитника ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кисляк провел за армейцев 42 матча во всех турнирах. На его счету 8 голов и 8 результативных передач.

Контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2029 года. Ранее к Кисляку также проявляли интерес другие зарубежные клубы.

Кисляк является воспитанником ЦСКА. В основной команде красно-синих он дебютировал в 2023 году и постепенно стал одним из заметных молодых игроков РПЛ.