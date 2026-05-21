Тренер «Акрона» назвал Дзюбу настоящим мужчиной

Мурат Искаков отметил, что нападающий вернулся после травмы раньше срока и помог команде победить «Ротор».

Источник: РИА "Новости"

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков оценил вклад Артема Дзюбы в победу над «Ротором» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ. Специалист отметил, что форвард вернулся после травмы раньше ожидаемого срока, сообщает «Матч ТВ».

Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой тольяттинской команды со счетом 2:0. Искаков возглавил «Акрон» после увольнения Заура Тедеева.

«Мое назначение — это просто две игры, после чего, наверное… Это неважно. Здесь вопрос стоял в первую очередь в психологии, потому что неудачный отрезок последних трех матчей в РПЛ накладывал отпечаток. Плюс очень ждали Артема Дзюбу, когда он подойдет. Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть», — сказал Искаков.

Ранее Дзюба посвятил победу «Акрона» бывшему главному тренеру Зауру Тедееву. По словам капитана команды, футболисты играли и бились за него.

Ответный матч против «Ротора» пройдет 23 мая в Самаре. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.