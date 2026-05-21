Тренер «Акрона» назвал Дзюбу настоящим мужчиной

«Мое назначение — это просто две игры, после чего, наверное… Это неважно. Здесь вопрос стоял в первую очередь в психологии, потому что неудачный отрезок последних трех матчей в РПЛ накладывал отпечаток. Плюс очень ждали Артема Дзюбу, когда он подойдет. Очень надеялись, что он восстановится. Он настоящий мужчина, настоящий профессионал. На неделю раньше срока вышел из лазарета и помог команде выиграть», — сказал Искаков.