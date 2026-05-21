Дзюба посвятил победу «Акрона» уволенному Тедееву

Капитан «Акрона» Артем Дзюба посвятил победу над «Ротором» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ уволенному главному тренеру Зауру Тедееву. Об этом футболист заявил «Матч ТВ».
Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой тольяттинской команды со счетом 2:0. После этого «Акрон» получил преимущество перед ответной игрой.
«Всех болельщиков “Акрона” с важной победой. Эту победу посвящаем Зауру Тедееву. Мы сегодня играли и бились за него. Его очень не хватает, но мы обязательно закончим начатое и сохраним команду в РПЛ любой ценой», — сказал Дзюба.
Тедеев был уволен из «Акрона» после 30-го тура Мир РПЛ. Специалист работал с командой в сезоне, по итогам которого клуб попал в переходные матчи.
Ответная встреча «Акрона» и «Ротора» состоится 23 мая в Самаре. Победитель двухматчевого противостояния получит право сыграть в РПЛ в сезоне-2026/27.