Парфенов пообещал борьбу «Ротора» после 0:2 от «Акрона»

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Акрона» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой гостей со счетом 2:0, сообщает «Матч ТВ».
«Готовимся ко второму матчу. Пока есть шанс, мы будем сражаться по-любому. Будем играть, будем сейчас думать, кто там живой или не живой… Исходить из этого надо и ехать с поднятой головой», — сказал Парфенов.
Тренер отметил, что «Ротор» организованно провел первый тайм, но пропущенный мяч перед перерывом стал психологически важным эпизодом. По словам специалиста, команде нужно было дотерпеть последние секунды.
Парфенов не считает ошибкой переход на схему с тремя защитниками. Он подчеркнул, что тренерский штаб пересмотрит игру, разберет эпизоды с пропущенными мячами и внесет необходимые поправки.
«Это два матча! Понятно, сейчас есть определенный счет, он уже есть, его надо принять, сделать определенные выводы, поправки сделать. И ехать максимально исправлять ситуацию. Верьте в команду», — добавил Парфенов.
Ответная игра пройдет 23 мая в Самаре. Победитель двухматчевого противостояния получит право выступать в РПЛ в сезоне-2026/27.