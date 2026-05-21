Григорян назвал клубы РПЛ фаворитами в стыках

Российский тренер Александр Григорян считает, что преимущество «Акрона» над «Ротором» было видно с первых минут.

Источник: РИА "Новости"

Российский тренер Александр Григорян заявил, что клубы Российской премьер-лиги являются явными фаворитами в стыковых матчах. Так он оценил победу «Акрона» над «Ротором» в первой игре за право выступать в РПЛ в следующем сезоне, сообщает «Матч ТВ».

В среду «Акрон» обыграл «Ротор» в Волгограде со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 23 мая в Самаре.

«Откуда вообще взялись прогнозы, будто “Акрон” будет испытывать очень сильные проблемы в игре с “Ротором”? Надо же смотреть, в каких лигах и с какими оппонентами играют команды. Очевидно, что клубы РПЛ — явные фавориты в стыковых матчах», — сказал Григорян.

Специалист отметил, что сенсации в стыковых матчах в последние годы чаще были связаны не только с уровнем команд, но и с их внутренним состоянием.

«Если в последние годы бывали сенсации в стыках, то они были связаны с внутренней кухней и с моральным состоянием некоторых команд. Здесь же класс и превосходство “Акрона” были видны с первой до последней секунды», — добавил Григорян.

В другом стыковом матче махачкалинское «Динамо» победило «Урал» на выезде со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 23 мая в Каспийске.