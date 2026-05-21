Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.35
П2
5.96
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Вадим Евсеев: Борьба за выживание в России сложнее, чем за золото

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался о победе команды над «Уралом» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ сезона-2026/27.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Урал» из Екатеринбурга. Единственный гол в матче на 5-й минуте забил нападающий Миро.

По мнению наставника бело-голубых, борьба за выживание сложнее, чем борьба за золото чемпионата России.

— Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность. Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.

— Как оцените шансы в ответной игре?

— Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.

— Что скажете про ваш гол?

— Я не видел эпизод, вы знаете где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть VAR. Что‑то они увидели. Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Ответная встреча между командами пройдет 23 мая.