Вадим Евсеев: Борьба за выживание в России сложнее, чем за золото

Махачкалинское «Динамо» на выезде обыграло «Урал» из Екатеринбурга. Единственный гол в матче на 5-й минуте забил нападающий Миро.
По мнению наставника бело-голубых, борьба за выживание сложнее, чем борьба за золото чемпионата России.
— Равная игра, особо моментов не было. Это стыки, поэтому ответственность велика, есть нервозность. Нам удалось забить, а сопернику нет. Еще есть вторая игра и ничего не решено. Также сложно, также надо будет терпеть и играть на победу.
— Как оцените шансы в ответной игре?
— Равные шансы у каждой команды. Во второй игре они будут равны.
— Что скажете про ваш гол?
— Я не видел эпизод, вы знаете где я стою? Повторы не пересматривал. У нас судьи есть, есть VAR. Что‑то они увидели. Борьба за выживание сложнее, чем за первое место у «Зенита» и «Краснодара». Они проиграют, займут второе место, а мы проиграем и будем играть в другой лиге, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».
Ответная встреча между командами пройдет 23 мая.