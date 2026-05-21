Вратарь «Урала»: Это колхоз. Ни на одном повторе не видно гола

Екатеринбургский «Урал» на своем поле уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 5-й минуте забил нападающий Миро.
— По поводу гола — я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол.
— А как вам показалось в моменте: мяч пересек линию ворот или нет?
— Я был уверен, что это не гол. Потом с пацанами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз, — приводит слова Селихова «Матч ТВ».
Ответная встреча между командами пройдет 23 мая.