Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22.05
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.56
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.75
П2
2.26
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.35
П2
5.96
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
0
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2

Черчесов: «Ахмат» не взял Ибрагимовича — у нас есть Мелкадзе

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» оценил нынешний состав команды и отметил прогресс отдельных игроков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем. Максим Самородов забил пять, отдал десять передач. Эгаш Кассинтура — девять голов, пять передач. Все сделали скачок — один больше, другой меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.

Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве. Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании на порядок. Это видно и по ментальным качествам, и по физическим. Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много. Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено. Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда не делал. Могу сказать, он стал более основательным футболистом. Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня. И в команде я так могу отметить каждого.

Покинет ли Садулаев этим летом “Ахмат”? Лечи — основной игрок нашей команды. Есть спрос? Пусть будут предложения — клуб рассмотрит. Еще ни одного футболиста я не задержал, который хотел бы прогрессировать и идти вперед. Нюансов много, которые нужно обсуждать. Перейти, чтобы просто совершить переход, — это неинтересно. И стоимость трансфера важна, но это может сказать только клуб. Моя задача — готовить игроков и высказывать свое мнение в таких ситуациях. Позванивают не только по Садулаеву, спрашивают по многим, все на виду. И это работа тренерского штаба — повышать ценность футболистов. Это наш актив, который должен прибавлять в цене, имеем этот вопрос в виду», — сказал Черчесов.

Садулаев является воспитанником «Ахмата» и выступает за основную команду с 2018 года. В этом сезоне 25-летний вингер провел за грозненцев 33 матча, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с командой рассчитан до лета 2028 года.

По ходу прошлого сезона сообщалось об интересе к Садулаеву со стороны топ-клубов РПЛ, в частности «Зенита», «Краснодара» и ЦСКА.