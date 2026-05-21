Черчесов: «Ахмат» не взял Ибрагимовича — у нас есть Мелкадзе

«Мы привыкли работать с теми футболистами, которые у нас есть. Мы не взяли Ибрагимовича, у нас есть Мелкадзе, которого мы развиваем. Максим Самородов забил пять, отдал десять передач. Эгаш Кассинтура — девять голов, пять передач. Все сделали скачок — один больше, другой меньше. Ни один футболист не задержался в развитии, все работают.



Меня часто спрашивают о Лечи Садулаеве. Я говорю, что он стал сильнее — в моем понимании на порядок. Это видно и по ментальным качествам, и по физическим. Да, забивать стал меньше, хотя моментов у него много. Мы хотим, чтобы он больше реализовывал свои моменты — игроку его уровня положено. Но Лечи стал отрабатывать назад, как никогда не делал. Могу сказать, он стал более основательным футболистом. Если в следующем сезоне добавит в завершении, получится игрок совершенно другого уровня. И в команде я так могу отметить каждого.



Покинет ли Садулаев этим летом “Ахмат”? Лечи — основной игрок нашей команды. Есть спрос? Пусть будут предложения — клуб рассмотрит. Еще ни одного футболиста я не задержал, который хотел бы прогрессировать и идти вперед. Нюансов много, которые нужно обсуждать. Перейти, чтобы просто совершить переход, — это неинтересно. И стоимость трансфера важна, но это может сказать только клуб. Моя задача — готовить игроков и высказывать свое мнение в таких ситуациях. Позванивают не только по Садулаеву, спрашивают по многим, все на виду. И это работа тренерского штаба — повышать ценность футболистов. Это наш актив, который должен прибавлять в цене, имеем этот вопрос в виду», — сказал Черчесов.