«Туда, сюда, и в космос улететь». Черчесов — о своем будущем

«Я главный тренер “Ахмата”. Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимания и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с “Ахматом”. Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству.



Как проведу отпуск? Неделю еще в рабочем режиме: проведем анализ, закончим подготовку к сборам, есть нюансы и моменты, которые требуют решения, посмотрим и молодежь. Потом планирую полететь на финал Лиги чемпионов. Был в прошлом году, но Матвей Сафонов тогда не играл — надеюсь, теперь увижу его воочию. “Пушкаш Арена” — не чужой мне стадион, принес удачу в финале Кубка Венгрии. Надеюсь, и для Матвея этот стадион и поле будут счастливыми», — сказал Черчесов.