«Туда, сюда, и в космос улететь». Черчесов — о своем будущем

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить другую команду.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

«Я главный тренер “Ахмата”. Говорят, что можно туда, сюда. Можно и в космос улететь. Не люблю такие разговоры. Понимаю, что ваш брат живет домыслами, это нормальное явление. Но это вносит недопонимания и проблемы в клуб. Я стою перед командой каждый день, они все читают СМИ. На сегодняшний день я ни с кем переговоров не вел, у меня действующий контракт с “Ахматом”. Делаю все возможное, чтобы клуб стал лучше. Ни с кем не разговаривал, не веду переговоры за спиной клуба. Если будет звонок, отправлю к руководству.

Как проведу отпуск? Неделю еще в рабочем режиме: проведем анализ, закончим подготовку к сборам, есть нюансы и моменты, которые требуют решения, посмотрим и молодежь. Потом планирую полететь на финал Лиги чемпионов. Был в прошлом году, но Матвей Сафонов тогда не играл — надеюсь, теперь увижу его воочию. “Пушкаш Арена” — не чужой мне стадион, принес удачу в финале Кубка Венгрии. Надеюсь, и для Матвея этот стадион и поле будут счастливыми», — сказал Черчесов.

В субботу, 30 мая, «Пари Сен-Жермен», за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, в финале Лиги чемпионов встретится с лондонским «Арсеналом».

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. Под его руководством грозненцы завершили сезон на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Контракт 62-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше