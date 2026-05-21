«Не ужесточение, а корректировка». Черчесов — о лимите в РПЛ

«Вы говорите, что это “ужесточение”. А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка. Еще работая в “Динамо” в 2015 году, говорил, что в этом деле много нюансов. Я бы вообще предложил, чтобы было 10 иностранцев в заявке, и все они могут играть. По регламенту могут быть три российских игрока на поле, это нижний порог. Но у нас такого не было ни разу, всегда 5−6 россиян. И меня не надо заставлять. Замены в матче нужно делать исходя из того, что подсказывает игра, а не какой паспорт у футболиста. Плюс есть конкурентная среда в команде. Если футболист не играет, ему тяжело доказать, что это происходит не из-за гражданства.



Даже если можно будет выпустить всех 10 иностранцев на поле, то такого не произойдет. Всегда есть травмы, дисквалификации, конкурентная среда. Говорят, что у российских игроков должно быть 360 минут в каждом матче. По итогу чемпионата это больше 10 тысяч игровых минут — пожалуйста. Но пусть в одной игре на поле три россиянина, в другой пять. Тренер же делает так, как ему подсказывает встреча. Кто не сталкивался с тренерской работой, думает, что это менеджерство.



Когда работал в “Динамо”, чтобы поменять Жиркова на Джуджака, нужна была дополнительная замена для соблюдения регламента по лимиту. И как быть? Приходится делать перестановки, которые не вписываются в логику матча. Часто ругают Кубок, что там играют вторые составы. Пусть там лимит будет мягче — так и турнир получится зрелищнее, качество вырастет, и легионерам практика, которой отчасти искусственно лишают в РПЛ. Можно и о таком варианте подумать.



Вот вам еще один — за использование россиян сверх лимита какие-то выплаты от федерации. В том же чемпионате Венгрии за подобное клубы могут получают дополнительные средства. В целом же я точно за лимит, российский рынок должен быть защищен, согласен с Министерством спорта РФ. Иной раз с помощью закона нужно заставлять тренеров смотреть на российских игроков. Но всегда есть нюансы, которые нужно учитывать. Сейчас решение принято, наше дело подстроиться. По ходу работы будем обмениваться мнениями, чтобы что-то улучшать», — сказал Черчесов.