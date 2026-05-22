«Мне не стыдно». Гусев высказался об уходе из «Динамо»

— Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.



Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.



Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.