«Мне не стыдно». Гусев высказался об уходе из «Динамо»

48-летний Гусев был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, контракт с наставником был рассчитан до конца сезона.
— Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения. Но главное, что останется в памяти — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.
Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух. Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно. Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала. Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.
Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс. Это был серьезный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.
Нам удалось в короткие сроки создать профессиональный и вовлеченный тренерский, медицинский и административный штаб, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.
И конечно, отдельных и особенно теплых слов заслуживают болельщики «Динамо». Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперед к победам — ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.
И спасибо моей семье, которая всегда рядом. Я вас очень люблю, родные мои! «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце. Желаю клубу только удачи!
Ваш Ролан Гусев, — приводит слова Гусева официальный сайт «Динамо».
Андрей Талалаев
Ролан Гусев
Дерик Ласерда
(Эльдар Чивич)
55′
Артур Гомес
(Даниил Фомин)
8′
Константин Тюкавин
71′
44
Егор Любаков
2
Сергей Варатынов
21
Эдуардо Андерсон
23
Мингиян Бевеев
73
Максим Петров
22
Николай Титков
4
Натан Гассама
74′
68
Михаил Рядно
11
Юрий Ковалев
46′
77
Эльдар Чивич
18
Дерик Ласерда
67′
8
Андрей Мендель
80′
5
Айман Мурид
27′
46′
15
Тентон Йенне
51′
26
Иван Беликов
61′
67′
90
Чиносо Оффор
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
7
Дмитрий Скопинцев
11
Артур Гомес
2
Николас Маричаль
90+2′
57
Давид Рикардо
60
Тимофей Маринкин
78′
13
Николя Муми Нгамале
58′
91
Ярослав Гладышев
88
Виктор Окишор
64′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
86′
44
Антонио Диас Рубенс
90+2′
74
Даниил Фомин
86′
30
Дмитрий Александров
Главный судья
Никита Новиков
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти