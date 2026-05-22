«Это унижает нашу страну». Газзаев — о приходе Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о возвращении Сандро Шварца в московское «Динамо». Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

47-летний немецкий специалист сменит на посту главного тренера «бело-голубых» Ролана Гусева. В ближайшие дни Шварц подпишет с «Динамо» трехлетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро.

«Давно пора в России ввести не только лимит на легионеров, но и лимит на иностранных специалистов. Конечно, когда приезжают в нашу страну Капелло, Дик Адвокат или Спалетти — это специалисты, которые повышают наш уровень. Но когда приезжают специалисты такого уровня, которые даже не востребованы в своих странах, это унижает наш футбол и нашу страну», — сказал Газзаев.

Ранее Шварц уже работал главным тренером «Динамо» с октября 2020 года по июнь 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей, в которых одержала 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где «бело-голубые» уступили «Спартаку» (1:2).

Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).