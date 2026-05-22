В «Динамо» назвали причину расставания с Роланом Гусевым

«Я его знаю давно, когда он еще играл в “Динамо”, собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, все-таки неплохо мы сыграли… третий результат всех показателей. Об одном жалею — что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно — если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с “Динамо” он связи не порывает.



Сейчас он немножко отдохнет и, может быть, постажируется где-нибудь еще, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Все-таки у меня отставок было больше, чем у него. Все впереди, сказал я ему и, я думаю, что все будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо.



Я сказал спасибо ему за результаты, они были разные, но концовка, конечно, получилась сильной. Кроме игры с “Краснодаром” за Кубок. К сожалению, мы не вышли в финал. Потому что, когда Ролану было предложено стать главным тренером, задача была поставлена неплохо сыграть в первенстве, что и сделано было, безусловно. И все-таки взять Кубок. С Кубком, к сожалению, не получилось. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру — сто процентов. Он это прекрасно понимает. А так команда заняла седьмое место в чемпионате… и третье по его результатам. Поэтому мы считаем, что он показал неплохой результат», — сказал Степашин.