В «Динамо» назвали причину расставания с Роланом Гусевым

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин в интервью «КП Спорт» назвал причину расставания с главным тренером команды Роланом Гусевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 мая, «бело-голубые» объявили о завершении сотрудничества с Гусевым, который работал в тренерском штабе команды с лета 2023 года и возглавил команду в ноябре 2025 года после ухода Валерия Карпина. Вместо него главным тренером команды был назначен Сандро Шварц.

«Я его знаю давно, когда он еще играл в “Динамо”, собственно, я был одним из инициаторов приглашения его в качестве главного тренера. Мы поблагодарили его за тот результат, который он показал, все-таки неплохо мы сыграли… третий результат всех показателей. Об одном жалею — что не смогли дойти до финала Кубка страны. Скажу откровенно — если бы вышли в финал Кубка, наверное, Ролан бы работал и дальше. Сказали огромное спасибо за работу, договорились о том, что с “Динамо” он связи не порывает.

Сейчас он немножко отдохнет и, может быть, постажируется где-нибудь еще, как он сказал, ну и есть разные варианты, которые он будет рассматривать. Я и представители совета директоров ему сказали о том, что мы готовы всегда его поддержать, ну и я ему немножко про свой опыт рассказал. Все-таки у меня отставок было больше, чем у него. Все впереди, сказал я ему и, я думаю, что все будет нормально. Он замечательный футболист, хороший нравственный человек, поэтому огромное ему спасибо.

Я сказал спасибо ему за результаты, они были разные, но концовка, конечно, получилась сильной. Кроме игры с “Краснодаром” за Кубок. К сожалению, мы не вышли в финал. Потому что, когда Ролану было предложено стать главным тренером, задача была поставлена неплохо сыграть в первенстве, что и сделано было, безусловно. И все-таки взять Кубок. С Кубком, к сожалению, не получилось. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру — сто процентов. Он это прекрасно понимает. А так команда заняла седьмое место в чемпионате… и третье по его результатам. Поэтому мы считаем, что он показал неплохой результат», — сказал Степашин.

Ролан Гусев принял «Динамо» после 15-го тура РПЛ, когда «бело-голубые» шли на десятом месте. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала восемь побед при четырех ничьих и четырех поражениях.

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в РПЛ. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
7.05.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
75′
10
Эдуард Сперцян
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
4
Диего Коста
20
Джованни Гонсалес
27′
46′
5
Жубал
23
Хуан Мануэль Боселли
59′
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
77′
90
Дэвид Мозес Кобнан
3
Тормена
46′
17
Валентин Пальцев
Динамо
99
Андрей Лунев
11
Артур Гомес
7
Дмитрий Скопинцев
26′
70
Константин Тюкавин
4
Хуан Хосе Касерес
2
Николас Маричаль
74
Даниил Фомин
71′
60
Тимофей Маринкин
55
Максим Осипенко
90′
57
Давид Рикардо
15
Данил Глебов
85′
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
17
Ульви Бабаев
91
Ярослав Гладышев
85′
33
Иван Сергеев
Статистика
Краснодар
Динамо
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
