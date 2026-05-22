В «Динамо» объяснили, зачем второй раз позвали Сандро Шварца

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев назвал причины назначения Сандро Шварца на пост главного тренера клуба во второй раз. Об этом сообщает официальный сайт «бело-голубых».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 22 мая, «Динамо» объявило о подписании трехлетнего контракта с 47-летним немецким специалистом, который сменит на посту главного тренера Ролана Гусева.

«Назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка “вернуть наш 2021-й”, а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой», — сказал Ивлев.

Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).

Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).