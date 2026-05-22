В «Динамо» объяснили, зачем второй раз позвали Сандро Шварца

Сегодня, 22 мая, «Динамо» объявило о подписании трехлетнего контракта с 47-летним немецким специалистом, который сменит на посту главного тренера Ролана Гусева.
«Назначение Сандро — это не воспоминание о славном прошлом, не попытка “вернуть наш 2021-й”, а стремление уже сейчас и в ближайшем будущем выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой и интенсивной игрой», — сказал Ивлев.
Шварц стал главным тренером «Динамо» во второй раз — ранее он уже возглавлял команду в период с октября 2020 по июнь 2022 года. Под его руководством «бело-голубые» провели 57 матчей, в которых одержали 32 победы при восьми ничьих и 17 поражениях. В сезоне-2021/22 Шварц привел «Динамо» к бронзовым медалям РПЛ и к финалу Кубка России, где команда уступила «Спартаку» (1:2).
Летом 2022 года Шварц покинул «Динамо» по собственному желанию, несмотря на то, что его контракт действовал два сезона. После отъезда из России он тренировал берлинскую «Герту» и «Нью-Йорк Ред Буллз», но из обоих клубов был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
«Динамо» завершило сезон на седьмом месте в чемпионате России. В кубке «бело-голубые» дошли до финала пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 0:0, пен. 5:6).