Смолов рассказал, из-за кого сорвался переход в «Манчестер Юнайтед»

Футболист вспомнил, кто «заруинил» ему переход в английский клуб.

Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал, как сорвался его трансфер в «Манчестер Юнайтед». Причиной стал переход чилийца Алексиса Санчеса.

Санчес оказался в стане «красных дьяволов» в 2018 году, когда командой руководил Жозе Моуринью. Смолов не скрывает эмоций в адрес Санчеса.

«Алексис Санчес — мудак. Он себе заруинил, и мне заруинил. Договорился с “Сити” и взял зимой перешел в “Юнайтед”, и меня из-за этого не взяли.

При этом я понимаю решение «Манчестер Юнайтед» — если бы я был функционером «Манчестер Юнайтед», я бы тоже взял АлексисаСанчеса, а не Федора Смолова.

У меня был реальный контракт готовый, но по факту, какая разница, есть он или нет, если переход не состоялся — это вилами по воде все.

Златан (Ибрагимович) уже в возрасте был, Лукаку нифига не забивал, был тренером Моуринью, и он такой, типа: «Я знаю его качества. Да, он будет выходить на замену, но он создаст дополнительную конкуренцию, может, Лукаку соберется».

Как можно не перейти в «Манчестер Юнайтед»? Я из Саратова. Ты не имеешь права не перейти, если тебе предлагают. Даже 10-м нападающим«, — сказал чемпион России в составе “Краснодара” в интервью Okko Спорт.