Лещенко высказался о возможном возвращении Шварца в «Динамо»

Шварцу 47 лет. Он уже возглавлял «Динамо» в период с 2020 по 2022 год. В его карьере также значатся американский «Нью-Йорк Ред Буллз», немецкие «Герта» и «Майнц». По итогам сезона-2025/26 «Динамо» набрало 45 очков и финишировало на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме того, команда не пробилась в суперфинал Кубка России, уступив «Краснодару» в финале пути РПЛ.