Рахимов заявил, что игра «Рубина» весной не изменилась

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об игре казанской команды после назначения Франка Артиги. Интервью специалиста опубликовано на «Чемпионате».
Испанский тренер возглавил «Рубин» в январе, сменив на посту Рахимова.
«Весной “Рубин” набирал очки за счет того, чему был обучен за все эти три года. Хорошая оборона за линией мяча — это была основа. Что стало лучше? Я знал, что мы минимум останемся на той же позиции. Весной ничего не изменилось», — заявил Рахимов.
По словам специалиста, команда и раньше умела успешно играть против лидеров чемпионата, включая «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Рахимов отметил, что после назначения Артиги ожидал увидеть более выраженный позиционный и атакующий футбол.
«Я слышу, что “Рубин” стал играть выше, но мы так и играли», — добавил бывший главный тренер казанского клуба.
Рахимов также подчеркнул, что в команде сохраняется хороший микроклимат, который помогает футболистам добиваться результата. По его мнению, для дальнейшего прогресса «Рубину» необходимо развивать атакующую игру.