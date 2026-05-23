Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.84
П2
1.98
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.97
П2
4.90
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.43
П2
3.16
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.27
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.65
П2
4.30
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.69
П2
3.30
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.78
X
2.77
П2
3.18
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.04
П2
4.40
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.83
П2
7.75
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.16
П2
6.44
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.43
X
4.11
П2
2.00

Смолов рассказал о предложении вернуться в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов сообщил, что получил предложение от «Балтики».

Источник: РИА "Новости"

Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что получил предложение о возвращении в Российскую премьер-лигу. Об этом футболист заявил в интервью Okko Sport.

По словам Смолова, с ним связывался главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев. При этом футболист отметил, что не испытывает желания возвращаться в чемпионат России и, вероятно, уже завершил карьеру.

«Приходится смотреть много матчей, “приходится” — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится», — сказал Смолов о своей программе по РПЛ.

Последним клубом 36-летнего нападающего был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года. После ухода из команды Смолов оставался без клуба, но официально о завершении карьеры не объявлял.

За карьеру Смолов выступал за московское «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», махачкалинский «Анжи», а также испанскую «Сельту». В составе сборной России нападающий провел 45 матчей и забил 16 мячей.

Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше