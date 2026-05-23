Смолов рассказал о предложении вернуться в РПЛ

Бывший форвард сборной России Федор Смолов рассказал, что получил предложение о возвращении в Российскую премьер-лигу. Об этом футболист заявил в интервью Okko Sport.
По словам Смолова, с ним связывался главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев. При этом футболист отметил, что не испытывает желания возвращаться в чемпионат России и, вероятно, уже завершил карьеру.
«Приходится смотреть много матчей, “приходится” — ключевое в этом предложении. Приходится смотреть много того, что мне не очень нравится», — сказал Смолов о своей программе по РПЛ.
Последним клубом 36-летнего нападающего был «Краснодар», который он покинул летом 2025 года. После ухода из команды Смолов оставался без клуба, но официально о завершении карьеры не объявлял.
За карьеру Смолов выступал за московское «Динамо», «Краснодар», «Локомотив», махачкалинский «Анжи», а также испанскую «Сельту». В составе сборной России нападающий провел 45 матчей и забил 16 мячей.