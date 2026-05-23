Мостовой раскритиковал возможное назначение Игдисамова в ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА. Интервью опубликовано на сайте «Советского спорта».
«Мы обесцениваем труд футбольных людей. Когда появляются в таких клубах какие-то откуда ни возьмись», — заявил Мостовой.
По мнению бывшего футболиста, в клубах уровня ЦСКА тренерами должны работать специалисты с серьезным игровым опытом.
«Я бы в ЦСКА пошел с удовольствием, если бы пригласили, но не в штаб к Игдисамову. Вы издеваетесь, что ли? Зачем я тогда в футбол играл 30 лет?» — сказал Мостовой.
Также экс-полузащитник заявил, что футболистов высокого уровня уже не нужно обучать базовым вещам во взрослом возрасте, а роль тренера заключается прежде всего в организации игры команды.
«Тренер в матче может только сказать, куда надо бежать или не бежать. Искусство не в том, чтобы кричать на бровке, а в футболистах, которые играют», — добавил Мостовой.
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает кандидатуру Игдисамова, работавшего в клубной системе, на должность главного тренера команды.