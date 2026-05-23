«Динамо» Махачкала — «Урал»: где смотреть трансляцию

Стартовые составы команд



«Динамо» Махачкала: Карабашев, Табидзе, Алибеков, Ахмедов, Аззи, Сундуков, Мубарик, Мрезиг, Глушков, Миро, Агаларов.



«Урал»: Селихов, Итало, Бегич, Малькевич, Мамин, Иванисеня, Сунгатулин, Ишков, Лео, Железнов, Секулич.



Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу махачкалинского клуба.



«Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. «Урал» стал третьим в Лиге Pari. В другой паре играют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон».