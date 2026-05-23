Переходные матчи РПЛ‑2026: «Акрон» Тольятти — «Ротор» Волгоград

Первая игра прошла 20 мая в Волгограде и завершилась уверенной победой «Акрона» со счётом 2:0.
Для «Ротора» нынешние переходные матчи — первые в истории клуба на таком уровне. «Акрон» уже имеет успешный опыт стыковых матчей: два года назад команда пробилась в РПЛ через подобные игры.
Ключевые детали матча
Дата и время: 23 мая 2026 года, начало в 18:30 (мск).
Место проведения: Самара, стадион «Солидарность Самара Арена».
Главный арбитр: Андрей Прокопов (Ярославль).
«Ротору» предстоит сложная задача: отыграть два мяча у мотивированного соперника. Сможет ли волгоградская команда совершить камбэк?
Где смотреть
Прямая видеотрансляция — канал «VK Про Спорт» во «ВКонтакте».
