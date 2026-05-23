Футбол. Италия
19:00
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.69
П2
2.10
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.88
П2
4.92
Футбол. Испания
22:00
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.36
П2
2.92
Футбол. Испания
22:00
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.57
П2
2.97
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.53
П2
4.01
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.27
Футбол. Испания
22:00
Хетафе
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
2.75
П2
3.15
Футбол. Испания
22:00
Жирона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.94
П2
4.30
Футбол. Испания
22:00
Мальорка
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.65
П2
7.30
Футбол. Испания
22:00
Реал
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.54
X
5.00
П2
5.99
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.07
П2
2.02

«Ничего особенного»: Ташуев сравнил Шварца с Йокановичем и Станковичем

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о назначении Сандро Шварца в московское «Динамо», где он сменил Ролана Гусева.

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Советский спорт», Ташуев заявил, что «обижаться — это удел слабых». Он отметил, что Ролан «не слабый человек, но, наверное, расстроился». По мнению специалиста, в Шварце не было ничего особенного.

«“У него был прессинг!” — вот это удивили. Аж заматериться хочется. Ничего я не думаю о его возвращении в “Динамо”», — добавил Ташуев.

Тренер провел параллели с другими иностранными специалистами, работавшими в России. Он напомнил, что трижды подряд обыграл Йокановича, а также одерживал победы над Станковичем и Шварцем.

«Ничего особенного — как и с Йокановичем, Челестини. Я Йокановича обыграл три раза подряд. Обыгрывали и Станковича, и того же Шварца. Поэтому ничего особенного в них», — пояснил Ташуев.

Он также привел пример с приездом Клотета в «Торпедо».

«Был такой весь набриолиненный, в модном шарфике. И что? Мы приехали, пять им загрузили, а он сказал: “Ахмат” — не наш уровень». Ничего себе! У меня играли Карапузов, Харин, Тодорович. Я тогда смеялся«, — рассказал наставник “Енисея”.

Ташуев выразил мнение, что в России существует «прелюбодействие перед иностранцами», которое, по его словам, идет со времен Петра I. Он признал сильный уровень у Спаллетти и Адвоката, но раскритиковал восхищение работой Карседо.

«А чего восхищаться? Четвертое место. Играют также — Барко, Маркиньос, Угальде. Ну, поднял повыше Литвинова. Вот это находка! И все поют дифирамбы», — отметил Ташуев.

По его словам, главное в футболе — развивать потенциал игроков, чтобы они прогрессировали.

«А мы все берем и тратим деньги. Потому что управляют в клубах иностранцы — в “Спартаке”, в “Динамо”. Им выгоднее брать тех людей, чем наших. Просто берите лучших, выстраивайте. У “Локомотива” был пример немецкой группировки, а потом остались развалины, пришлось все делать заново», — заключил Ташуев.