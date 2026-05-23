«Ничего особенного»: Ташуев сравнил Шварца с Йокановичем и Станковичем

Как сообщает «Советский спорт», Ташуев заявил, что «обижаться — это удел слабых». Он отметил, что Ролан «не слабый человек, но, наверное, расстроился». По мнению специалиста, в Шварце не было ничего особенного.
«“У него был прессинг!” — вот это удивили. Аж заматериться хочется. Ничего я не думаю о его возвращении в “Динамо”», — добавил Ташуев.
Тренер провел параллели с другими иностранными специалистами, работавшими в России. Он напомнил, что трижды подряд обыграл Йокановича, а также одерживал победы над Станковичем и Шварцем.
«Ничего особенного — как и с Йокановичем, Челестини. Я Йокановича обыграл три раза подряд. Обыгрывали и Станковича, и того же Шварца. Поэтому ничего особенного в них», — пояснил Ташуев.
Он также привел пример с приездом Клотета в «Торпедо».
«Был такой весь набриолиненный, в модном шарфике. И что? Мы приехали, пять им загрузили, а он сказал: “Ахмат” — не наш уровень». Ничего себе! У меня играли Карапузов, Харин, Тодорович. Я тогда смеялся«, — рассказал наставник “Енисея”.
Ташуев выразил мнение, что в России существует «прелюбодействие перед иностранцами», которое, по его словам, идет со времен Петра I. Он признал сильный уровень у Спаллетти и Адвоката, но раскритиковал восхищение работой Карседо.
«А чего восхищаться? Четвертое место. Играют также — Барко, Маркиньос, Угальде. Ну, поднял повыше Литвинова. Вот это находка! И все поют дифирамбы», — отметил Ташуев.
По его словам, главное в футболе — развивать потенциал игроков, чтобы они прогрессировали.
«А мы все берем и тратим деньги. Потому что управляют в клубах иностранцы — в “Спартаке”, в “Динамо”. Им выгоднее брать тех людей, чем наших. Просто берите лучших, выстраивайте. У “Локомотива” был пример немецкой группировки, а потом остались развалины, пришлось все делать заново», — заключил Ташуев.