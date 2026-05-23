Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» и сохранило место в РПЛ

Авторами голов стали Гамид Агаларов (39-я минута, с пенальти) и Хуссем Мрезиг (62-я минута).
Первая игра между командами завершилась победой «Динамо» на выезде (1:0). По итогам двухматчевого противостояния махачкалинский клуб сохранил место в РПЛ на следующий сезон. «Урал» продолжит выступления в Первой лиге — втором по значимости дивизионе чемпионата России.
По итогам сезона в РПЛ «Динамо» из Махачкалы заняло 14-е место. «Урал» завершил розыгрыш Первой лиги на третьей позиции. В другом противостоянии встречаются тольяттинский «Акрон» и волгоградский «Ротор»: в первой игре победу одержал клуб из Самарской области (2:0). Ответный матч состоится позднее в субботу в Самаре.
РПЛ напрямую покинули «Пари Нижний Новгород» и «Сочи». В сезоне-2026/27 их заменят московская «Родина» и воронежский «Факел», занявшие соответственно первое и второе места в Первой лиге.