Сперцян: Я расположен как уехать, так и остаться в «Краснодаре»

Накануне «Краснодар» проиграл московскому «Спартаку» в Суперфинале Кубка России (1:1, 3:4 пен.). Сперцян заявил, что матч против красно-белых мог стать для него последним за клуб.
«Вероятность моего ухода есть. Посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений», — приводит слова Сперцяна «Спорт-Экспресс».
Также «быки» в последних турах чемпионата России сезона-2025/26 потеряли важные очки, проиграв московскому «Динамо» (1:2) и упустили золото турнира, пропустив вперед «Зенит» из Санкт-Петербурга.
В сезоне-2025/26 25-летний Сперцян сыграл 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 18 результативных передач. Полузащитник стал лучшим в РПЛ по системе «гол+пас» (13+16).
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Интернет-портал Тransfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.