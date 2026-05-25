Названы клубы РПЛ, которые проявляют интерес к Кокорину

По информации источника, в подписании контракта с 35-летним россиянином заинтересованы «Оренбург», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и московская «Родина», которая по итогам сезона вышла в РПЛ из Первой лиги.
Отмечается, что новичок РПЛ проявляет к Кокорину наибольший интерес, однако окончательное решение пока не принято из-за его возраста. Вариант с переходом в «Акрон» стал актуальнее после ухода из команды нападающего Артема Дзюбы. Тольяттинцы рассматривают приглашение опытного нападающего на его место, которым может стать Кокорин.
На прошлой неделе «Арис» объявил об уходе Кокорина, выступавшего за клуб с 2022 года. За четыре сезона он провел за клуб 115 матчей, в которых забил 34 мяча и отдал 17 голевых передач. В сезоне-2022/23 Кокорин вместе с «Арисом» выиграл чемпионат Кипра.
В России Кокорин выступал за московское «Динамо» (2018−2015), «Зенит» (2016−2019), «Сочи» (2020) и «Спартак» (2020). В общей сложности он провел в РПЛ 251 матч, в которых забил 67 мячей и отдал 33 голевые передачи.
Также на счету Кокорина 48 матчей за сборную России, в которых он забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.