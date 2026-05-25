X5 уволила сотрудника, разбившего машину экс-игрока «Спартака»

24 мая стало известно о том, что в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля бывшего нападающего «Спартака» Александра Прудникова. Автомобиль Porsche, за рулем которого был сотрудник X5, врезался в Voyah Прудникова. Инцидент обошелся без тяжелых последствий для здоровья участников. Позднее Прудников сообщил, что не находился в автомобиле во время аварии — машину он одолжил другу.