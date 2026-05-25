Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

X5 уволила сотрудника, разбившего машину экс-игрока «Спартака»

Ритейлер X5 уволил сотрудника, ставшего виновником ДТП с участием автомобиля бывшего футболиста московского «Спартака» Александра Прудникова.

Источник: РИА "Новости"

24 мая стало известно о том, что в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля бывшего нападающего «Спартака» Александра Прудникова. Автомобиль Porsche, за рулем которого был сотрудник X5, врезался в Voyah Прудникова. Инцидент обошелся без тяжелых последствий для здоровья участников. Позднее Прудников сообщил, что не находился в автомобиле во время аварии — машину он одолжил другу.

«Вчера произошло серьезное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения “Х5 Транспорт”. Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом», — говорится в сообщении Х5.

Александр Прудников выиграл чемпионат Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет в 2006 году. Нападающий дебютировал в основном составе московского «Спартака» в апреле 2007 года и завоевал с командой серебряные медали чемпионата России. В поздние годы карьеры футболист выступал за казанский «Рубин», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», а также играл в зарубежных клубах и медиафутболе.