X5 уволила сотрудника, разбившего машину экс-игрока «Спартака»

24 мая стало известно о том, что в центре Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля бывшего нападающего «Спартака» Александра Прудникова. Автомобиль Porsche, за рулем которого был сотрудник X5, врезался в Voyah Прудникова. Инцидент обошелся без тяжелых последствий для здоровья участников. Позднее Прудников сообщил, что не находился в автомобиле во время аварии — машину он одолжил другу.
«Вчера произошло серьезное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения “Х5 Транспорт”. Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом», — говорится в сообщении Х5.
Александр Прудников выиграл чемпионат Европы в составе юношеской сборной России до 17 лет в 2006 году. Нападающий дебютировал в основном составе московского «Спартака» в апреле 2007 года и завоевал с командой серебряные медали чемпионата России. В поздние годы карьеры футболист выступал за казанский «Рубин», пермский «Амкар», махачкалинский «Анжи», а также играл в зарубежных клубах и медиафутболе.