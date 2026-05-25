Кахигао: Следующая задача «Спартака» завоевать РПЛ

24 мая «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале по пенальти (4:3, основное время — 1:1). По итогам сезона Российской Премьер-лиги команда заняла 4-е место.
— Очень счастлив победе в Кубке. Нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то, — отметил спортивный директор «Спартака». — Я рад, что приехал работать в вашу страну. Это было мое решение, никто меня не заставлял и не уговаривал. Россия — очень красивая страна с хорошим уровнем футбола. Хочу отметить, что это только начало нашего пути.
— Какая у вас следующая задача?
— Следующая задача «Спартака» — выиграть РПЛ в следующем сезоне.
— «Зенит» обогнал вас по количеству завоеванных титулов чемпионата России и стал самым титулованным клубом по этому показателю.
— Мы должны изменить это и вернуться на первое место, — передает слова Кахигао «РБ Спорт».