Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Кахигао: Следующая задача «Спартака» завоевать РПЛ

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что красно-белые будут бороться за чемпионство в следующем сезоне.

Источник: ФК «Спартак»

24 мая «Спартак» выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале по пенальти (4:3, основное время — 1:1). По итогам сезона Российской Премьер-лиги команда заняла 4-е место.

— Очень счастлив победе в Кубке. Нам нужно было что-то выиграть, и мы это сделали наконец-то, — отметил спортивный директор «Спартака». — Я рад, что приехал работать в вашу страну. Это было мое решение, никто меня не заставлял и не уговаривал. Россия — очень красивая страна с хорошим уровнем футбола. Хочу отметить, что это только начало нашего пути.

— Какая у вас следующая задача?

— Следующая задача «Спартака» — выиграть РПЛ в следующем сезоне.

— «Зенит» обогнал вас по количеству завоеванных титулов чемпионата России и стал самым титулованным клубом по этому показателю.

— Мы должны изменить это и вернуться на первое место, — передает слова Кахигао «РБ Спорт».