ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Лукиным

Как информирует клубная пресс-служба, благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение 22-летнего футболиста было пролонгировано до 1 июня 2029 года.
«Контракт Матвея Лукина продлен! Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.
В сезоне-2025/26 Лукин провел за ЦСКА 27 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.
ЦСКА набрал 51 очко и завершил сезон на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.