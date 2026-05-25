Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником Лукиным

ЦСКА сообщил о продлении контракта с защитником Матвеем Лукиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

Как информирует клубная пресс-служба, благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение 22-летнего футболиста было пролонгировано до 1 июня 2029 года.

«Контракт Матвея Лукина продлен! Желаем Матвею новых побед в составе ПФК ЦСКА!» — сказано в сообщении пресс-службы армейцев.

В сезоне-2025/26 Лукин провел за ЦСКА 27 игр, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 4 миллиона евро.

ЦСКА набрал 51 очко и завершил сезон на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги.