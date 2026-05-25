Роман Шаронов покинул тренерский штаб «Динамо»

Экс-центральный защитник казанского «Рубина» и сборной России Роман Шаронов сообщил о своем уходе из тренерского штаба московского «Динамо».
«Да, я ухожу из “Динамо”. О подробностях не хочу говорить», — цитирует тренера «РБ Спорт».
Он работал вместе с Роланом Гусевым, который завершил сотрудничество с клубом по окончании сезона-2025/26. На пост главного тренера бело-голубых назначен Сандро Шварц — немецкий специалист подписал контракт, рассчитанный на три года.
По итогам сезона-2025/26 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) «Динамо» заработало 45 очков и финишировало на седьмой строчке турнирной таблицы.