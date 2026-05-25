Кафельников о победе «Спартака» в КР: Хочется, чтобы команда проявила себя в Европе

Вице-президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу московской команды в суперфинале Кубка России над «Краснодаром». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти красно-белые оказались сильнее — 4:3.
По словам Кафельникова, сам матч он не смотрел, однако знает о результате и успехе команды в турнире. Он отметил, что продолжает поддерживать клуб независимо от обстоятельств и положительно оценил завоевание трофея. При этом Кафельников подчеркнул, что хотел бы в будущем увидеть «Спартак» конкурентоспособным и успешным не только внутри страны, но и на европейской арене.
«Игру не видел, но знаю, что команда выиграла Кубок России. Я по-прежнему переживаю за клуб и поддерживаю его. Завоевание Кубка — хороший результат. Очень хочется, чтобы этот коллектив смог показать себя и на европейском уровне», — заявил Кафельников в беседе с «СЭ».
Для «Спартака» этот Кубок страны стал 15-м в истории клуба, если учитывать также победы, одержанные еще во времена Кубка СССР. При этом российские клубы и национальные сборные остаются вне международных соревнований с 2022 года.
Хуан Карлос Карседо
Мурад Мусаев
Пабло Солари
37′
Дуглас Аугусту
57′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
59′
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
47
Роман Зобнин
90′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
64′
97
Даниил Денисов
90+2′
9
Манфред Угальде
64′
11
Ливай Гарсия
4
Александр Джику
44′
35
Кристофер Мартинс
45′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
45+3′
11
Жоау Батчи
52′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
80′
3
Тормена
45+2′
4
Диего Коста
52′
6
Кевин Ленини
20
Джованни Гонсалес
82′
17
Валентин Пальцев
9
Джон Кордоба
75′
90
Дэвид Мозес Кобнан
66
Дуглас Аугусту
66′
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
