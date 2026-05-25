Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование сезона в российском футболе

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает «Краснодар» главным разочарованием завершившегося сезона в российском футболе.
Команда Мурада Мусаева удерживала лидерство в РПЛ с шестого по 29-й тур, однако в итоге уступила чемпионский титул «Зениту». Кроме того, «быки» добрались до Суперфинала Кубка России, где проиграли «Спартаку» в серии пенальти со счетом 3:4 после ничьей 1:1 в основное время.
«Главное разочарование сезона — “Краснодар”. В поражениях команды можно винить не только Боселли, а многих, кто не смог удержать чемпионство и взять Кубок России. Думаю, они настраивались на золотой дубль, а получили золотую баранку.
Есть и вина тренера, ведь это он выставлял состав с футболистами, которые не выполнили задачу, не реализовали моменты, где-то проиграли. Тренер и руководство тоже отвечают. Возможно, ошиблись с некоторыми трансферами — кого-то не купили, а кого-то взяли зря«, — цитирует Булыкина “Советский спорт”.