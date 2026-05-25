Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование сезона в российском футболе

Команда Мурада Мусаева удерживала лидерство в РПЛ с шестого по 29-й тур, однако в итоге уступила чемпионский титул «Зениту». Кроме того, «быки» добрались до Суперфинала Кубка России, где проиграли «Спартаку» в серии пенальти со счетом 3:4 после ничьей 1:1 в основное время.