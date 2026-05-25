Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Дмитрий Булыкин назвал главное разочарование сезона в российском футболе

Чемпионом РПЛ в этом сезоне стал «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает «Краснодар» главным разочарованием завершившегося сезона в российском футболе.

Команда Мурада Мусаева удерживала лидерство в РПЛ с шестого по 29-й тур, однако в итоге уступила чемпионский титул «Зениту». Кроме того, «быки» добрались до Суперфинала Кубка России, где проиграли «Спартаку» в серии пенальти со счетом 3:4 после ничьей 1:1 в основное время.

«Главное разочарование сезона — “Краснодар”. В поражениях команды можно винить не только Боселли, а многих, кто не смог удержать чемпионство и взять Кубок России. Думаю, они настраивались на золотой дубль, а получили золотую баранку.

Есть и вина тренера, ведь это он выставлял состав с футболистами, которые не выполнили задачу, не реализовали моменты, где-то проиграли. Тренер и руководство тоже отвечают. Возможно, ошиблись с некоторыми трансферами — кого-то не купили, а кого-то взяли зря«, — цитирует Булыкина “Советский спорт”.