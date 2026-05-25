Матч-центр
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Гендиректор «Акрона» рассказал о том, почему клуб решил расстаться с Дзюбой

Гендиректор «Акрона» прокомментировал уход Артема Дзюбы из команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что клуб и Артем Дзюба пришли к выводу о завершении сотрудничества, поскольку больше не могут дать друг другу ничего нового. Об этом сообщает Sport24.

«Артем Дзюба и клуб пришли к общему пониманию, что дать друг другу что-то большее мы не можем. Он проделал огромную работу: помог нам с развитием молодых футболистов, достиг результатов на поле», — заявил Клюшев.

37-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Контракт нападающего с клубом действует до лета 2026 года. Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории тольяттинской команды. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.

Дзюба — рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола, а также лучший бомбардир сборной России. Профессиональную карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего играл за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». Наиболее успешный этап карьеры форварда связан с петербургским «Зенитом», в составе которого он четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды завоевывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок России.