Гендиректор «Акрона» рассказал о том, почему клуб решил расстаться с Дзюбой

Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что клуб и Артем Дзюба пришли к выводу о завершении сотрудничества, поскольку больше не могут дать друг другу ничего нового. Об этом сообщает Sport24.
«Артем Дзюба и клуб пришли к общему пониманию, что дать друг другу что-то большее мы не можем. Он проделал огромную работу: помог нам с развитием молодых футболистов, достиг результатов на поле», — заявил Клюшев.
37-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 12 результативными передачами. Контракт нападающего с клубом действует до лета 2026 года. Дзюба также является лучшим бомбардиром в истории тольяттинской команды. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 1,2 миллиона евро.
Дзюба — рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола, а также лучший бомбардир сборной России. Профессиональную карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего играл за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». Наиболее успешный этап карьеры форварда связан с петербургским «Зенитом», в составе которого он четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды завоевывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок России.