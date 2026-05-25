Гендиректор «Акрона» рассказал о том, почему клуб решил расстаться с Дзюбой

Дзюба — рекордсмен по количеству голов в истории российского футбола, а также лучший бомбардир сборной России. Профессиональную карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего играл за «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий «Адана Демирспор». Наиболее успешный этап карьеры форварда связан с петербургским «Зенитом», в составе которого он четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды завоевывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок России.